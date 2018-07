Javiera Suárez y su tratamiento en Nueva York: "El doctor me dijo this is amazing"

La conductora de televisión, Javiera Suárez, relató cómo ha sido enfrentar su tratamiento contra el cáncer de piel fuera de Chile.

Según informó Las Últimas Noticias, la periodista asistió al Memorial Sloan Kettering, recinto especializado en oncología de Nueva York, para tratar el melanoma que padece hace dos años.

"Decidimos venir acá porque es una de las clínicas de mejor experticia tiene respecto al melanoma en el mundo. No es que los médicos sean mejores acá. Por un tema de densidad de población, en este centro, que es especializado en cáncer, llegan muchos más casos de melanoma, hay más historial de eso", relató.

La decisión la tomó hace unas semanas, cuando se encontraba muy mal de salud. "Personalmente, se me pasó por la cabeza que me podía morir. Lo vi como una opción, a pesar de que yo no quisiera, pero mi cuerpo estaba mal en esa época. Le dije a Cristián (Arriagada, su esposo) 'necesito irme ahora a EE.UU.'", detalló.

Antes de su viaje, recibió su última tomografía de emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) que develó que gran parte de los tumores habían desaparecido gracias a la quimioterapia.

Cuando lo atendió su nuevo doctor en Nueva York, Suárez aseguró que ya conocía el caso, porque los médicos chilenos lo habían contactado hace tiempo.

"Él me dijo que era el primer caso que le tocaba así, donde una mujer haciéndose inmunoterapia, tenía a su hijo. Luego le mostré fotos de Pedrito. Después, el doctor, en sus palabras, me dijo 'this is amazing, it's amazing' (esto es increíble)", contó.

Javiera Suárez permanecerá con su tratamiento de quimioterapia hasta que sus médicos determinen si habrá nuevo tratamiento.