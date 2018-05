Javiera Suárez y su cáncer: "Pensé que ya estaba de salida, ¡y aquí estoy de vuelta!

La periodista Javiera Suárez conversó con Caras, en donde habló acerca de cómo ha debido lidiar con la nueva arremetida del cáncer que padece, indicando que evidentemente existe incertidumbre en torno a su futuro.



En la revista, la comunicadora indicó que ahora su lucha es distinta, ya que antes estaba involucrado el nacimiento de su hijo, Pedro.



"Ahora estoy más cansada. Pensé que ya estaba de salida, ¡y aquí estoy de vuelta! No sé, pero está grande, no se puede irradiar, odio el cáncer, igual le agradezco un montón de cosas, pero no pensé que iba a regresar tan rápido, capaz que nunca se fue, y ahora ni siquiera puedo planificar algo a futuro con mi marido", dijo.



Por otro lado, Suárez sostuvo que la enfermedad le ha dado una importante enseñanza, como lo es que nadie es dueño de su vida y que no la puedes dar por garantizada.



"Mientras te estás muriendo, otros viven alegando, amargados, no pueden ser tan egoístas ¡Están vivos! Agradezcan, sonríanle al de al lado, mejoren el mundo partiendo por ustedes", expresó.