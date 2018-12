Javiera Suárez respondió a aquellos seguidores que la acusan de lucrar con el cáncer

Javiera Suárez contó que muchos usuarios de Instagram, red social en la que es muy activa, la acusan de lucrar con el cáncer que la afecta.

Así lo reveló en una entrevista con La Tercera, donde comentó que "hay gente que me acusa de lucrar con el cáncer. Hay mucha gente que me tira buena onda y son pocos los que te critican. Debería no enganchar, pero igual me dan ganas de responder: '¿Cómo quieres que pague lo que cuesta? ¡Tengo que trabajar!'. Y en este caso trabajo haciendo campañas y con marcas. Si no te gusta, no me sigas. Ahora he optado por bloquear a esas personas".

La periodista también explicó que tiene suerte al poder pagar sus tratamientos contra el cáncer, aunque sí admitió y reconoció que "también lo paso mal y me muero de miedo".

En esa línea, sostuvo que "morir por no tener plata para curarte es terrible. ¿Qué hay que hacer con eso? ¿Hay que tirarle 'mierda' a la persona que tiene un poco más y puede pagar un seguro? Eso me pasa con las críticas", dijo en relación a lo que ya ha explicado con anterioridad: su madre la escribió a ella y su hermana en un seguro, lo que ha ayudado a pagar los exámenes.

Tras esa confesión, Javiera Suárez señaló que es necesario que se apruebe con rapidez la Ley de Cáncer en Chile, ya que será algo que beneficie a cientos de personas del país.

"Lo que debemos hacer es moverse para que se promulgue una Ley del Cáncer. Tirar 'mierda' en Twitter no aporta en nada. Si hay algo en que la plata no te sirve de nada, por muy millonario que seas, es sanarte de cáncer", concluyó.