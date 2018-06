Javiera Suárez luce su cabeza completamente calva durante nuevo tratamiento

Javiera Suárez sigue mostrando los avances en su forma de enfrentar el cáncer en sus redes sociales, forma principal de comunicación con sus seguidores.

Esta vez, la comunicadora decidió mostrarse en las condiciones que la tiene la enfermedad: completamente calva. "Siempre admiré a esas personas capaces de soltar... Con la habilidad de dejarse sorprender por la vida, sin querer controlarlo todo...

Capacitado para aceptar lo que Dios o el destino nos tengan preparado, sabiendo que lo que sea, va a estar bien", comenzó diciendo en su cuenta de Instagram junto a una imagen que la ilustra su actual estado.

"El cáncer me ha impuesto ser cada vez más así. Cuesta, pero la mayoría de las veces, lo logro. Y no niego que ser así gracias a esta enfermedad, me ha hecho una mejor persona, ciertamente", explicó, agregando que "hoy no puedo controlar ni siquiera de qué largo quiero tener mi pelo. Realmente importa estar pelada? No, pero, insisto, cuesta", reflexionó.

Y cierra el mensaje con sus propias conclusiones. "Es en esos instantes donde recuerdo la enseñanza... Soltar, dejarme sorprender, confiar... solo confiar", cerró.