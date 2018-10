Javiera Suárez irradia felicidad en Instagram al compartir etapa de su maternidad

Javiera Suárez se encuentra pasando por un gran momento en su vida, ya que aparte de encontrarse a punto de terminar un nuevo ciclo de una exitosa quimioterapia, está viviendo una bella etapa en su matenidad, como lo quiso reflejar por medio de su cuenta de Instagram.

"Primer día de jardín de PM… Que no te digan que es imposible…Que los sueños son de niños… Que la vida real es peor que la más sangrienta de las películas…Que no rompan tus ilusiones con estadísticas y estudios…Que no te cuenten cuentos.La vida es maravillosa dependiendo de la historia que te cuentes…Lo digo por experiencia", comenzó diciendo a periodista con un reflexivo mensaje.

En esa línea, Javiera agregó: "Dos meses de vida, pueden alargarse a dos años y más; y aquella fantasía que muchos dudaron, hoy hacerse realidad. Sueña lo que quieras, es gratis y lograrlo depende solo de ti.Que aquí lo único cierto es que todos nos vamos a morir. Y el único que sabe que pasará realmente es Dios. Mientras sonríe hasta que aparezcan margaritas en tus mejillas, porque hoy, aquí y ahora estás vivo. No es garantía, es un milagro. Feliz primer día de Jardín mi Pedrito. Te amamos con @drcristianarriagada",.