Javiera Suárez: Esta sonrisa es un regalo para todos ustedes que se preocupan por mí

Un profundo mensaje compartió en Instagram la periodista, Javiera Suárez, en donde agradeció los comentarios de apoyo de parte de sus seguidores.



En la red social, la comunicadora subió una fotografía en donde aparece sonriendo, a la espera de un examen PET.



Acompañado de la imagen, Suárez comentó que "esta sonrisa es un regalo para ustedes. Para todo los que se preocupan y rezan por mi examen. Es una sonrisa de agradecimiento, para que, aunque no siempre lo diga, sepan, desde mi familia hasta quienes me escriben en Instagram, que estoy agradecida de cada uno y que mi sanación ha sido también gracias a su amor y rezos incondicionales".



La periodista reconoció que su gesto también "esconde susto, cansancio y nervios. Mi mente lleva cinco días queriendo apoderarse de mí y generarme pánico. No lo ha conseguido. Los rezos a la Virgen de los Milagros, la frenan y el amor de Ella, Dios, mi familia, amigos y ustedes; me regresan al aquí y al ahora".



Suárez cerró expresando que "hoy estoy viva. Hoy tú estás vivo. Sonríe y agradece".