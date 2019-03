Javiera Suárez denunció a través de redes sociales que sufrió estafa online

Javiera Suárez utilizó sus redes sociales para denunciar un grave hecho que la tiene muy molesta: fue víctima de ciberestafa.

Así lo aseguró la periodista luego de contar que compró entradas vía Internet, donde pagó por unos tickets con la mejor ubicación y al mejor precio. Sin embargo, cuando recibió los boletos, se percató que no correspondían a la localidad que había comprado.

En esa línea, la comunicadora le advirtió a sus seguidores que no compren a través de Viagogo para que no tengan el mismo problema que ella: "Les paso el aviso para que no caigan como yo. Hace un mes compré en www.viagogo.com unas entradas para ver a Passenger. Era un regalo de cumpleaños para @drcristianarriagada y por ello quise que la ubicación de éstas fueran de las mejores".

"Pagué vía Internet y hasta ahí todo bien. Las entradas llegaron a mi casa son reales. El tema es que su valor – y por ende su ubicación – era 5 veces menor a lo que yo pagué. VIAGOGO ESTAFA", comunicó.