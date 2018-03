Javiera Suárez: "Ayer me hice una ecografía y el pronóstico no es tan alentador como esperábamos"

Una triste noticia comunicó Javiera Suárez respecto al cáncer que la aqueja.

"Amigos y familia, mañana nuevamente me toca PET para ver cómo sigue el cáncer", comenzó explicando en su cuenta de Instagram. "Ayer me hice una ecografía y el pronóstico no es tan alentador como esperábamos", confirmó.

De ahí, explicó que con su doctora "apelamos a sus rezos para que ojalá no sea nada y todo siga bajo control! Las ganas y la Fe no la perdemos, pero con ustedes ésta carrera se hace menos cansadora", confesó.

Y luego, Suárez remató que espera que con las oraciones "¡me regalen el milagro de vivir! Mil gracias y ahí les cuento", cerró, junto a un texto inspirador.