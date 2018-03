Javiera Mena y el machismo en la música: El estudio es como ir al mecánico, hay puros hombres ahí

La cantante Javiera Mena estuvo en el Ciudadano ADN conversando sobre su nuevo disco, su sencillo "Intuición" y de la perspectiva que se tiene hoy en el mundo de la música.

Su reciente canción habla de cómo podemos ponernos de pie tras una dolorosa caída, así lo explicó la artista señalando que "es esa capacidad de recuperarnos que tiene que ver con que uno sabe lo que tiene que hacer y de quién tiene que alejarse, de eso trata la intuición".

Para ella, esta palabra es más una energía femenina que masculina, ya que "los hombres por su manera de criarse la desarrollan mucho menos", comentó.

Sin embargo, está muy contenta con la recepción que ha tenido su nuevo sencillo, el cual canta junto a Li Saumet, la vocalista de Bomba Estéreo, ya que la gente "la encuentra animosa", como para bailar con ella.

El mundo musical chileno está lleno de hombres, quienes muchas veces terminan "opacando" a las artistas femeninas, tal como lo dijo Mena "muchas veces tengo que reafirmar dos y tres veces que las canciones son mías, que yo hago los beats, que generalmente son de hombres, porque la cosa es así", indicó.

"El estudio (de grabación) es como ir al mecánico, hay puros hombres ahí", reveló la cantante.

Además, cree que eso se debe a que muchos no valoran la mente creativa que hay detrás cuando se es mujer, dado que siempre preguntan "qué hombre está detrás".

En la línea de género, Javiera Mena cree que en la música "tenemos que armar el team de mujeres", porque cree que "en algún momento nos boicotearon e hicieron que nosotras no seamos solidarias entre nosotras, pero en el fondo sí lo somos", opinó.

En sus conciertos la diversidad es fundamental, donde cientos de banderas de diversos movimientos se levantan y encienden al público, dejando ver que todos somos distintos y que eso es lo correcto, así funciona para la cantante, quien afirmó que en sus conciertos "vinimos a mostrar la diversidad que hay en el mundo de la música", tal como sucedió en el festival REC.

Respecto al dramático incidente que sucedió el viernes pasado en el Music Bank Chile 2018, donde se produjo una avalancha humana, la artista cree que hace falta gente que esté informando y esté preocupada de los asistentes.

"Me pasó cuando era chica que fui a ver los Red Hot Chili Peppers y me caí y me pasó una avalancha de personas encima de mí. Creo que va en eso, en la falta de seguridad para todos", sostuvo.

Javier Mena siempre ha sido defensora de las comunidades LGBT, por lo que el "efecto mujer fantástica" le toca muy de cerca, sobre todo con el proyecto actual sobre la Ley de Identidad de Género, creyendo que "Chile es un país que va de a poco avanzando", pero que sí está en vías de aprobarla.

Para ella, el desafío más grande es "cuando uno tiene un ideal y tiene que decírselo con gentileza al otro", recalcando que la "revolución es la no agresión".

Por otro lado, su nuevo disco viene con varias nuevas propuestas, dejando de lado lo romántico, enfocándose en otros temas que van desde estar mirando un lago hasta mirar las estrellas, definiéndolo como "pop metafísico".

Javiera Mena tiene una extensa agenda a nivel nacional, presentándose próximamente en Brasil, Madrid, Barcelona, Alemania y Francia, mientras prepara el lanzamiento de su nuevo disco el 27 de abril.