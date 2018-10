Javiera Contador sufrió violento asalto

Un violento asalto sufrió Javiera Contador, quien no se imaginó que el bajar de su auto a comprar sería el momento perfecto para que los delincuentes hicieran lo suyo.

Según lo que señaló la actriz a LUN, no le pasó absolutamente nada, pero sí perdió bastantes cosas de valor sentimental, como fotografías y recuerdos de sus hijos.

"No me pasó nada que no le pase a muchos chilenos todos los días. En la mañana muy temprano me estacioné a comprarme un café. No había nadie en la calle y faltaban tres minutos para que abriera la cafetería", señaló.

En esa línea, agregó que "escuché un golpe y sentí la alarma de mi auto. Cuando miro, había otro auto pegado al mío. Me acerqué corriendo y el auto partió", explicó.

La también conductora contó que le robaron la cartera que tenía escondida bajo el asiento, donde "tenía todo, todo. Varios lentes ópticos, lentes de contacto y mi agenda de papel", dijo.