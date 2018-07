Javiera Contador decidió restarse de la próxima película de Nicolás López

Continúan las repercusaciones tras las denuncias por acaso sexual de ocho actrices en contra de Nicolás López, ya que Javiera Contador decidió no formar parte del elenco de la próxima película del director de cine, "Hazte Hombre", la que comenzaría su rodaje este lunes y terminó siendo postergada.

Contador comentó a Las Últimas Noticias las razones que tuvo para tomar la determinación. "Ellos corrieron una semana su rodaje, está en stand by, y en esas circunstancias, más todas las circunstancias como del momento, preferí dar un paso al costado", sostuvo

En esa misma línea, aseguró que "me siento más cómoda estando afuera (del proyecto), la verdad. Me parece que no están los tiempos, no tengo por qué dudar de lo que dicen las chiquillas y así lo siento nomás".

Finalmente, la actriz añadió: "si bien creo que Nicolás merece una legítima defensa, que tiene derecho a réplica, yo no quiero estar en un lugar donde tantas mujeres se han sentido así de incómodas, no quiero".