Javiera Acevedo reveló las razones por las que está tan delgada

Javiera Acevedo lleva algún tiempo recibiendo comentarios a través de Instagram en el que sus seguidores aseguran que cada vez está más delgada, por lo que varias veces ha tratado de aclarar la situación y enfrentar este tipo de mensajes.

Es por eso que la panelista reveló a AR13 que efectivamente ha tenido una notoria baja de peso, pero todo bajo una dienta controlada y ejercicios que van de la mano con un cambio significativo en su vida.

"Hace seis meses hice dieta cetogénica y ayuno intermitente. Básicamente dejar el azúcar, un mes dejé el copete. Me puse a hacer el doble de deporte, en el invierno estuve haciendo harto snowboard, después me puse a surfear, luego me inscribí en clases de baile, tengo personal trainer", explicó Acevedo.

Esta decisión se debe a un importante paso que dio, y este tiene que ver con la compra de una propiedad que la hizo replantearse varias cosas en su vida: "He tenido más tiempo para mí y quise ponerme las pilas porque me compré una casa, porque si no me comienzo a preocupar de mí no sé cómo lo voy a hacer porque no soy contratada, no tengo un título de lo que hago que me vaya a durar toda la vida", contó.

"Y pensé: 'tengo que estar en un cien tanto en mente como cuerpo'", agregó.

Además, aseguró que su claridad mental ha sido fundamental en todo este proceso, manifestando que "cada vez tengo más tips, cada vez sé mejor lo que me hace mal, cada vez me quiero más, cada vez sé qué es lo quiero, y como tengo claro esto sé dónde quiero ir y donde no", sostuvo.

En esa línea, confesó al medio que el aprender a decir "no" la ayudó a motivarse un poco más y que por esta razón ve cada una de sus etapas como una evolución: "Decir a todo que sí te cansa más, uno irradia de adentro hacia afuera".