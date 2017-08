Javiera Acevedo impacta con sensual portada de revista Cosas

Javiera Acevedo se tomó la portada de revista Cosas con una imagen que se ha hecho viral y con una entrevista donde repasa sus cambios tras cancelar su matrimonio con el también actor José Martínez.

"A mucha gente le molesta que yo sea feliz. Hoy reconozco que esas actitudes me hacen daño, pero yo no le debo nada a nadie", contó a la publicación, donde confesó que se enamoró de su mejor amigo, con quien actualmente mantiene una relación.

Además, detalló sus sensaciones tras un largo viaje a Europa el año pasado. "Me di cuenta de que no había disfrutado mi juventud, porque siempre tenía que estar en pareja. Veía a los europeos que hacían cualquier cosa menos pololear. Tenía susto, sin duda. Gracias a ese miedo he hecho las mejores cosas, tanto en lo laboral como en lo personal. Tomé una decisión valiente", expresó en la publicación.

En su cuenta de Instagram la actriz reveló la razón por la que utilizó la reveladora fotografía. "homenaje para todas las mujeres de este País! (las que dan papa en la calle en el metro las que no y las que ahora si)", indicó Acevedo.