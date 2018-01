Javier Bardem viajará a Chile para promover el mayor santuario marino del mundo en la Antártica

El actor Javier Bardem viajará a Chile para promover, junto a Greenpeace, la creación del mayor santuario marino del mundo en la antártica.

El intérprete español llegará a Punta Arenas y desde ahí se embarcará a la Antártica, a bordo del Arctic Sunrise.

"Quiero contribuir a través de esta campaña de Greenpeace a que se conozca más la importancia del océano Antártico, situado en el fin del mundo y, sin embargo, tan relevante para la supervivencia del planeta", dijo el ganador del Oscar por No Country For Old Men.

"Agradecemos y valoramos enormemente que un actor del prestigio y talento de Javier Bardem se haya comprometido con este esfuerzo por proteger una zona marina en la Antártica que hoy está seriamente amenazada", dijo Estefanía González, coordinadora de Océanos de Greenpeace en Chile.

Javier Bardem viajará junto a su hermano, Carlos, y al director Álvaro Longoria, quienes junto al equipo de científicos e investigadores a bordo del buque de Greenpeace se encargarán de documentar la zona que se busca proteger y que hoy se encuentra frente a una creciente amenaza debido a la presencia cada vez más habitual de la actividad pesquera industrial, la cual está afectando de manera severa una de las zonas marinas más prístinas del planeta.