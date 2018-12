Jason Momoa se coló en sesión fotográfica de pareja recién casada

Jason Momoa, actor que da vida a Aquaman, protagonizó la sesión de fotos de unos recién casados en Hawaii.

La situación fue totalmente espontánea, ya que mientras la pareja se encontraba haciendo fotos para el recuerdo, el intérprete apareció con su tridente y se coló a la sesión.

Eric Mansperger, el fotógrafo de los novios, comentó que "estábamos a punto de terminar la sesión, tomaba las últimas fotos cuando veo por detrás de mi hombro y... No hay forma. Le dije a los novios: 'Hey muchachos, ahí está Aquaman'. Esperamos unos 10 minutos y luego me acerqué y le dije: 'No quieres hacer un photobomb en nuestras fotos'. Y aceptó".

"Incluso nos sugirió cómo debían ser las tomas. Fue sencillamente espectacular. Algo que nunca olvidaran los novios", agregó.