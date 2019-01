Jason Momoa emprenderá acciones legales contra hombre que lo acusó de manosear a su hija

Jason Momoa emprenderá acciones legales contra el brasileño que publicó un video en el que acusaba al actor de tocar de manera inapropiada a su pequeña hija.

En el registro, que era un montaje, se mostraba al intérprete presenciando un baile de sus hijas, donde supuestamente habría manoseado a una de ellas y ésta se habría incomodado.

El usuario subió el video y escribió: "Hola Jason Momoa, ¿o debo decirte basura humana? No me importa si la niña es su hija o no, pero miren cómo ella estaba incómoda, MIREN LA MANO DE ÉL ¿eso es lo que ustedes apoyan?".

Esto molestó al actor, debido a que muchos de sus seguidores lo tildaron de pedófilo y abusador, teniendo que defenderse de las críticas. Días después se comprobó que el video estaba editado, ya que se conocieron otros registros que mostraban distintos ángulos que desmentían lo publicado por el brasileño.