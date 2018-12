Jani Dueñas y su llegada al Festival: 'Me siento preparada para ir a Viña'

La humorista Jani Dueñas habló en ADN con respecto a su llegada al Festival de Viña, una instancia profesional que asumirá con el profesionalismo que la caracteriza.



"Para mí, es súper importante estar porque siento que es un desafío personal muy bacán. Nunca fue el sueño de mi vida, lo dije muchas veces, pero se me dio la oportunidad ahora. Me llamaron, no pensé que iba a pasar y voy a aceptar este desafío como parte de todo lo que hago, con mi equipo de trabajo que son mis amigos y que admiro, que me apañan y me ayudan a llevar al escenario mi visión que tengo de humor", dijo.



Dueñas aseveró que "me siento preparada para ir a Viña, con este año que he tenido y la idea de seguir avanzando. Es una excelente oportunidad de trabajo y espero estar a la altura, y para eso hay que trabajar mucho".



En cuanto a ser la única mujer en el ámbito del humor en el Festival, consideró que "es como la historia de mi vida. Me hubiera encantado que hubiese más mujeres este año, con todos los movimientos sociales feministas que han surgido en el país. Me hubiese gustado más representatividad, pero no es algo que me compete ver a mí, sino a ellos (la organización)".