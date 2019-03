Jani Dueñas por su fracaso en Viña: 'Creo que no era mi público y menos el de esa noche'

La humorista Jani Dueñas conversó con El Mercurio con respecto a su fracaso en el Festival de Viña, además de adelantar lo que se viene en su participación en la nueva temporada de La Divina Comida.



En el diálogo con el rotativo, la comediante señaló sobre su participación en el espacio que "lo que hago es subir al columpio a los famosos y también subirme al columpio yo, sobre todo ahora, con eso de que soy la mujer más fracasada de Chile o como quieran ponerle. Yo me río de eso en el programa y en la vida misma también".



Con respecto a si fue un error ir a Viña, Dueñas aseveró que "no me arrepiento de nada, uno no puede arrepentirse de las cosas porque no resultaron. No sé si fue buena o mala decisión ir, fue la decisión que se tomó no más. Me invitaron, era algo a lo que yo no podía decir que no, por lo tanto fui y no salió bien. Después de eso, se continúa con la vida no más, para mí no hay más análisis que eso".



En cuanto a sus reparos al tipo de asistentes que habían en el evento, la humorista reiteró que "creo que no era mi público y menos el de esa noche. Claro que tengo cierta crítica y de hecho apreciaciones acerca de mi rutina, pero era un público muy heavy porque incluso si hubiera sido muy fome, y digo la hueona (sic) más fome de la Tierra, la gente no reacciona con esa violencia; entonces, creo que hay otros factores que influyeron también".



"Yo me hago cargo de mi vida personal y en mi trabajo de lo que a mí me corresponde, pero ese es un proceso totalmente personal que no tengo el deber ni la necesidad de compartirlo con nadie", comentó.