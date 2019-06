Jani Dueñas increpa a Fran García Huidobro en adelanto de Detrás de las Risas

Este sábado 8 de junio, Detrás de las Risas de TVN tendrá como invitada a Jani Dueña, quien habló en exclusiva con Felipe Avello sobre su paso por el Festival de Viñas y las críticas que recibió.

En esa línea, la humorista comentó que "quiero que la gente sepa que no es bacán lo que pasó, lo pasé mal, que fue una noche muy difícil y que los días posteriores fueron más difíciles todavía".

"Yo creo honestamente que nadie se merece esa energía, nadie se merece que tengas quince mil personas diciéndote que te vayas, pifiándote y gozándolo, porque yo miraba las caras de la gente y lo estaban pasando bien haciendo eso. Y encuentro que es triste para cualquier persona, no sólo porque me pasó a mí", agregó.

Además, Jani se refirió a las críticas que recibió a través de redes sociales, que luego de su presentación en Viña, decidió dejarlas como privadas.

"Creo que salí de mi casa como un mes después y me fui de vacaciones al toque muy lejos, entonces no me encontré mucho con humanos en los primeros días. Pero, a estas alturas ya la gente se acerca a tirarme buenas vibras", comento.

Luego, detalló que estos comentarios que recibió eran "completamente distintos a lo que me escribían por Twitter o que me mandaban por DM, todavía hay gente que me está mandando a que me mate. Eso es bien impactante, cómo alguien puede desear que tú te mates porque te fue mal en algo".

Sobre la capacidad que tuvo para abordar algunos temas contingentes en lo que alcanzó a desarrollar en su rutina, Jani Dueñas sostuvo: "Igual me da rabia lo de la sororidad porque creo que fue mal entendido. La sororidad es un chiste que en algún momento cuando me estaban pifiando mucho yo dije 'falló la sororidad'...", confesó.

También se refirió a las declaraciones de Fran García Huidobro sobre su presentación en Viña, donde dijo que no estaba de acuerdo con apoyar a otra mujer, si es que su rutina no le gustaba o le parecía "fome". Ante esto, Dueñas decidió enviarle un duro mensaje a la animadora: "Hay personas en la televisión que hasta el día de hoy están repitiendo la misma estupidez en cuatro o cinco entrevistas, sin ni siquiera dedicarse a buscar en Wikipedia lo que es la sororidad, pensando porque yo dije eso la sororidad es aplaudir lo que haga cualquier mujer arriba del escenario y no es así. Fran García Huidobro por favor léete un libro sobre feminismo, en serio", sentenció.