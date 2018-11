Jani Dueñas está entre los mejores "10 mejores especiales de comedia" de la Revista Times

Jani Dueñas ocupa el séptimo lugar del ranking de los diez mejores "stand up comedy" de este año elaborada por la Revista Time.

Fue ella quien compartió la noticia a través de Twitter, donde aseguró que no sabe qué se hace en estas situaciones: "Ya, la cosa es así, salí en la revista Time y estoy pal oyo. No pienso hacerme la cool porque de verdad es pal oyo y voy a ir a vomitar de puro nervio y después tirarme a una tina de piscola porque no sé qué más se hace en estos casos", escribió en Twitter.

En el ranking, la actriz figura con su show "Grandes Fracasos de Ayer y Hoy" que se encuentra en Netflix, donde además hicieron una pequeña reseña sobre ella.

"Esta comediante chilena tal vez está bajo el radar de muchos usuarios, pero no debería estarlo. Su rutina es una ganadora en lo que se refiere al lado más oscuro e inseguro del ser humano. Usando su cumpleaños número 40 como punto de inflexión, ella habla sobre los estándares de belleza y sexo. 'Tengo dos opciones, ser una mamá o una tía ebria. Todavía no sé cuál', dice Dueñas. El resultado es intrépido", escribieron sobre la chilena.