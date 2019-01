Jani Dueñas contó cómo se siente al ser la única comediante mujer de Viña 2019

Jani Dueñas es la única humorista mujer que se presentará en la 60° edición del Festival de Viña, que se realizará desde el 25 de febrero al 2 de marzo.

En conversación con Bienvenidos, la voz detrás de Patana se refirió al hecho de ser la única de su género, en un escenario que también pisará Felipe Avello, Mauricio Palma, Dino Gordillo y Jorge Alís.

En esa línea, la comediante dijo que "es difícil ser la única mujer. Encuentro que es un poco injusto con el gremio y con el medio, porque siento que hay muchas más mujeres comediantes que una, y por otro lado también en años anteriores ha habido más mujeres".

"Yo no lo interpretaría como un tema de discriminación de género. Hay años que ha habido más mujeres y otros que hay una", agregó.

Además, agregó que "es difícil ser la única porque de inmediato se asocia al 'humor femenino', la llamada noche de las minas, la noche romántica donde van a ir las amigas, que yo siento que es como un estereotipo femenino que no todas las mujeres somos así".

También comentó que este prejuicio que se tiene respecto a las comediantes mujeres, para ella es importante, ya que si le va mal luego el público va a pensar que el resto de ellas son iguales. "Se nos homologa, como que todas las mujeres habláramos de los hombres", dijo.

Asimismo, confesó por qué no había aceptado anteriormente la invitación a Viña, manifestando que "no me sentía preparada todavía, a pesar de qué tenía mucho material sentía que tenía mucho material pero no tenía un cuerpo de obra debajo para ese escenario".

"Tampoco yo veo a Viña como una gran consagración de nada pero creo que es un show importante, un show distinto sin duda. Entonces, efectivamente Viña llega a mi vida en un momento súper coherente, en un año que ha sido fantástico, con mucho sentido de lo que quiero seguir construyendo, entonces, cae como de cajón", concluyó.