Jani Dueñas borró su cuenta de Twitter y le puso 'candado' a la de Instagram

Luego de su actuación en el festival de Viña del Mar, donde no se pudo llevar los grandes premios, la comediante Jani Dueñas tomó una decisión radical: salirse parcialmente de las redes sociales.

Porque durante esta jornada muchos notaron que su cuenta en Twitter, @janidejesmar, ya no existía.





Además, hubo cambios en su cuenta de Instagram, donde muchos notaron que desde ahora su cuenta tiene candado y otra descripción en su perfil: "Here’s my heart in my hand and here’s my soul the performer says. There are moldy, ugly parts, but it’s still quite beautiful, don’t you think? (Aquí está mi corazón, en mi mano y aquí está mi alma, dice el artista. Hay partes mohosas y feas, pero aún así es bastante hermoso, ¿no crees?)".





El fragmento es parte de "The Girl in the Show: Three Generations of Comedy, Culture, and Feminism (La chica en el espectáculo: tres generaciones de comedia, cultura y feminismo)", de Anna Fields, un manifiesto de comedia feminista que revisa cómo se relacionan ambos fenómenos.