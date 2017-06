Jamiroquai confirma show en Chile

Una nueva visita pretende seguir abultando la agenda de conciertos en Chile.

Jamiroquai, insigne grupo noventero conformado por Jay Kay, The Bufalo Man y The Cat in The Hat celebra sus 25 años de historia con un gran concierto el próximo 16 de diciembre en el Movistar Arena.

Con el sorprendente Automaton, editado sorpresivamente este año, el grupo sigue apostando a la ciencia ficción, el funk y el techno en una apuesta que traerá un show explosivo a nuestro país.

La preventa exclusiva Club Movistar que tendrá un 20% de descuento comienza el viernes 30 de junio a las 11 de la mañana al domingo 2 de julio a las 10:59 y el inicio de la venta general es ese mismo día a las 11 a través del sistema Puntoticket.