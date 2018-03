James Corden y Shaggy se burlan de Trump con la versión política de "It Wasn't Me"

La investigación sobre si la campaña de Donald Trump en 2016 confabuló con Rusia ha sido llevada por el fiscal Robert Mueller, por lo que el animador James Corden y el cantante Shaggy quisieron darle un giro más satírico a la situación con la popular canción "It Wasn't Me".

En The Late Late Show with James Corden, fue el autor de la canción quien interpretó a Trump, quien le suplica al asesor Mueller (Corden) que entienda "que no fue él" el que coludió con Rusia.

"Un consejero especial te hizo sudar como loco, diciendo que es una caza de brujas", canta Corden al ritmo de la canción. "Siéntense, tengan algunas preguntas sobre Rusia, evidencia que deben confrontar", continúa mientras "Trump" golpea su escritorio y come hamburguesas con queso en señal de frustración.

Al final de la canción, "Mueller" arresta a "Trump" y le dice que no se preocupe porque toda la familia de él, incluidos sus hijos, pronto lo seguirán a la cárcel.