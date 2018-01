James Blunt: "Estoy en el mejor momento de mi vida"

Ismael Gallardo, ADN

Es el artista que tuvo el disco más vendido de la década pasada con Back to Bedlam (2005) y con su reciente canción junto a Roni Schulz, "OK", tiene 120 millones de reproducciones en Youtube.

Ésas son las cifras que marcan la popularidad de James Blunt, cantante británico que visitará nuestro país en marzo. "Realmente busco regresar a Chile, me he divertido mucho ahí, de hecho, cuando mi tour anterior terminó, yo dije 'me quedo acá'. Así que mi banda y equipo se fueron, pero yo me quedé", comentó a ADN.

"Es un lugar asombroso, Santiago es una ciudad fantástica, estoy emocionado de regresar. La vez pasada estuve en lugares increíbles para comer, fui a las viñas a tomar vino y al Desierto de Atacama. Es un país increíble", agregó.

Blunt estará de vuelta el 1 y 2 de marzo (gran Arena Monticello y Teatro Caupolicán, respectivamente) en territorio nacional, donde además de sus hits de otros años llega con su nuevo disco The Afterlove.

"También en los shows canto canciones de los discos antiguos, así que este tour podríamos decir que es de grandes éxitos. Realmente me encanta hacer música y crear nuevas canciones, me gusta cantar lo nuevo y lo viejo. Estoy en el mejor momento de mi vida. Esta gira ha sido muy divertida y espero llegar luego a Sudamérica, que para mí siempre es el punto más alto del tour", expresó.

James Blunt además recordó a Carrie Fisher, la fallecida Princesa Leia. Cuenta que la conoció en Londres y que vivió en su hogar mientras grababa su disco. "Ésa fue mi casa por un tiempo. Grababa ahí, incluso en su baño. Era un lugar muy loco, lleno de inspiración y que me ayudó a hacer mi primer álbum. Carrie Fisher era una persona espectácular, el mundo es menos entretenido sin ella", rememoró.

