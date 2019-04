Jain y su debut en Lollapalooza Chile: 'Es como descubrir mi trabajo de nuevo'

En la última jornada de Lollapalooza Chile 2019, mientras Juanes se presentaba en uno de los escenarios principales del festival, el pop francés se daba a conocer en el Acer Stage gracias a una chica de 27 años que cantaba y hacía mezclas en una máquina.

Jain nació en Tolouse pero vivó en El Congo, Dubái y Abu Dabi. Cada uno de esos lugares está reflejado en las canciones de sus dos discos, las mismas con la que hizo bailar en el Parque O’Higgins.

Llegó luego de estar en la edición argentina del festival. "Me gusta ver las diferencias de público incluso si son países vecinos. La gente de aquí baila mucho más que en Francia", dijo.

Pese a ser reconocida como la mejor intérprete femenina en los premios Les Victoires de la Musique, y tener una nominación al Grammy por el videoclip de "Makeba", Jain se encargó de contar quién era durante el show.

"En Francia la gente me conoce pero aquí hay muchos que no. Entonces, para mí es un desafío. Es como que empiezo a descubrir mi trabajo de nuevo, desde el principio, y es por eso que me gusta tanto", comentó más tarde a ADN.