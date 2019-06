Jain: La cantante detrás del himno del Mundial Femenino de Fútbol

"Gloria, Gloria. Tengo mis ojos en ti" es parte de la letra de la canción que se escucha en cada uno de los estadios donde se disputa el Mundial Femenino de Fútbol. El himno se titula "Gloria" y es interpretado por la cantante francesa Jain.

"Creí que le iban a pedir a grandes estrellas como Rihanna, pero eligieron esta canción y me puse muy feliz por esto", reconoce a ADN la artista de 26 años, que se presentó en el Parque de los Príncipes en la ceremonia inaugural.

"La escribí hace como un año pero no terminé la letra. Cuando la FIFA me llamó y preguntó si podía cantar en vivo en la ceremonia, pensé en esta canción porque es muy alegre y con mucho ritmo. Entonces, empecé a reescribirla. Quería hablar sobre el éxito porque la mujer en el fútbol tiene un éxito distinto al de los hombres. Quería hablar del éxito en equipo y no en solitario", cuenta.

El show en la inauguración del torneo le permitió ver el triunfo francés sobre Corea por 4-0, siendo uno de sus primeros acercamientos a este deporte. "Conocía del masculino pero para ser honesta, no conocía del Mundial femenino de fútbol. Fue un placer descubrirlo y que también son muy fuertes como jugadoras", cuenta.

La cantante, que se prepara para presentase en Lollapalooza París, debutó en marzo pasado en Chile como parte de la versión local del festival de Perry Farrell. Y semanas después se presentó en Coachella. "Fue mi primera vez en Coachella y no sabía que esperar. Fue una gran fiesta. De hecho, me recordó a Chile porque el público estuvo bailando harto y hubo felicidad y fiesta", dice.