Jaime Davagnino confesó sus sentimientos por Michelle Adam en Bienvenidos

Jaime Davagnino, voz en off de Bienvenidos, no ocultó sus sentimientos hacia Michelle Adam y coqueteó con ella en pleno programa del matinal.



Martín Cárcamo tiró la primera piedra y tras conversar con la meteoróloga, le aseguró: "Tú sabes que eres la fantasía de alguien del equipo". Davagnino se hizo presente en el estudio y la piropeó: "Cuando la conocí, encontré que tenía un ángel y me gustó mucho su ingenuidad".

Además, reveló que en su primer acercamiento "me pasaron muchas cosas. Me encanta su sonrisa y sus ojos (...) Una vez tuvimos la oportunidad de viajar al sur y me hubiera gustado que el viaje durara mucho más".

Posteriormente, quien se hizo famoso en Rojo por frases como "llegó el momento", reconoció en conversación con La Cuarta que "sería una posibilidad maravillosa encontrar a una mujer como ella".