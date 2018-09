Jaime Bellolio: Si uno debate sobre políticas públicas uno no puede argumentar desde la fe

El diputado de la UDI Jaime Bellolio conversó en La Prueba de ADN acerca de la aprobación del proyecto de ley de Identidad de Género, donde se contó con su voto a favor además de otros diputados oficialistas como Álvaro Carter y Mario Desbordes.

"Me metí a la política para luchar por lo que me parece justo", señaló el diputado por su decisión de apoyar el proyecto pese a que le llegaron "varios" mensajes agresivos y amenazantes, "pero a estas alturas me estoy acostumbrando"

Bellolio explicó que "cuando yo argumento en estos temas soy profundamente kantiano, aunque no puedo sacarme toda la matriz conservadora de la cual vengo", y por eso si bien "no creo que la religión sea para esconderla en el bolsillo", también "creo que si uno debate al interior del Congreso sobre políticas públicas uno no puede argumentar desde la fe".

Respecto al pasado 11 de septiembre y la escueta forma que La Moneda recordó los 45 años del golpe de Estado, el parlamentario comentó que "el Presidente Piñera ha sido súper coherente en materia de DD.HH. desde siempre (...) ya había hecho un gran gesto hace cinco años atrás y no era necesario repetirlo".