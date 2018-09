Jaime Bellolio contó que su esposa lo mantuvo por un año

Una particular relevación con respecto a su vida privada dio a conocer el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, en su participación en La Divina Comida de Chilevisión.



En el espacio, el parlamentario confesó que su esposa lo mantuvo por un año, a raíz de su trabajo en los colegios propiedad del Arzobispado de Santiago en comunas vulnerables.



Bellolio manifestó que su jefe en aquel entonces le dijo "la raja que te vengai' para acá, pero tengo un problema, no tengo plata para pagarte".



Frente a esto, el diputado le dijo a su señora que existían dos posibilidades, o seguir en la municipalidad donde recibía cierto sueldo o la otra opción que no contaba con salario.



"Pero con tu sueldo nos alcanza", le dijo, a lo cual su esposa aceptó durante un año.