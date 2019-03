Jackie Jackson: 'Michael siempre está en nuestra mente'

JOSÉ TOMÁS SUAZO, ADN

Tuvieron que pasar 50 años del fenómeno de los Jackson 5, para que la legendaria banda llegara a Chile. O al menos parte de ella. Cuando Michael se retiró para comenzar su carrera solista, Jackie, Tito, Marlon y Jermaine continuaron como "The Jacksons".

El debut en nuestro país será este sábado a las 21 horas en el Teatro Caupolicán, aunque solo con tres integrantes. Jermaine debió restarse por recomendación médica. "Estamos más viejos pero la energía sigue ahí", dice Jackie, el mayor de los hermanos, en conversación con ADN.

"No sé por qué nos tomó tanto tiempo venir, pero finalmente, lo estamos haciendo. Va a ser un concierto emocionante y lo estoy esperando", cuenta sobre la presentación en donde repasarán hits como "I Want You Back", "ABC" y "I'll Be There".

Al enterarse que Michael dio un concierto en el Estadio Nacional en 1993, entre risas, responde: "Al menos uno de los hermanos estuvo en este país tan lejos. Eso es genial".

Si bien la familia ha optado por no referirse a las acusaciones de abuso sexual en contra del intérprete de "Thriller", Jackie sí se refiere a cómo lo recuerdan: "Michael sigue siendo parte del grupo y nunca se irá. Siempre está en nuestra mente".

Además, el show de The Jacksons incluye una segmento dedicado a él. "Actuamos y lo mostramos en la pantalla. Hay unos momentos bajos donde el público llora. Es un poco triste. Y luego, de repente, te pasas a la energía de las canciones. La gente se ríe, aplaude y baila", cuenta su hermano mayor.