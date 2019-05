Jack White volvería a Chile junto a The Raconteurs

The Raconteurs, uno de los conjuntos encabezados por Jack White, podría llegar por primera vez a Chile en el marco de una gira Latinoamericana.

La noticia fue revelada por Culto, quienes apuntan a que la banda de indie rock tendría agendada su visita al país durante noviembre. Esta información, coincide con la ya programada participación del festival brasileño Popload para el mismo mes.

The Raconteurs se formó en el 2005 y tocaron hasta su separación en el 2011. Sin embargo, el conjunto se reunió el 2018 para regresar al estudio y tocar en vivo.

El 22 de mayo el grupo el grupo lanzó su tercer single "Help Me Stranger" y que formará parte de su próximo disco Help Us Stranger y que se estrenará el 21 de junio.