Jack Nicholson volverá al cine en el remake de Toni Erdmann

Jack Nicholson (de 79 años) volverá a la pantalla grande después de siete años. De acuerdo con Variety, el actor protagonizará el remake estadounidense de “Toni Erdmann”, cinta alemana nominada a mejor película extranjera en la próxima edición de los Oscar.

Según el portal, su contraparte femenina será Kristen Wiig.





El último largometraje que tuvo a Nicholson entre sus créditos fue How Do You Know, en 2010, junto a Reese Witherspoon, Paul Rudd y Owen Wilson.

La versión en inglés de “Toni Erdmann” aún no tiene director. Maren Ade, guionista y realizadora de la obra original, será productora ejecutiva.