Ivette Vergara recriminó "falta de justicia" en contra de su padre

La animadora Ivette Vergara expresó su posición con respecto a la decisión de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que confirmó la condena en contra del excapitán del Ejército y padre de la comunicadora, Aquiles Vergara, en un caso de violación de Derechos Humanos en Dictadura.



En conversación con Intrusos, su progenitor es inocente y que ha sido un duro proceso para toda la familia lo que ha vivido.



Vergara aseveró que hubo víctimas que dieron a conocer a los verdaderos culpables y que no han sido escuchados.



"Hay una falta de hecho y de justicia, no solamente hacia mi padre, sino que también hacia las víctimas, hacia los detenidos de la época que también señalaron con nombre y apellido quiénes son los culpables y que también atestiguaron que mi padre no tenía nada que ver en esto", dijo.