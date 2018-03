Iván Arenas y el festival de Viña: "Me han llamado pero no estoy preparado, ni me conviene"

El reconocido humorista nacional, Iván Arenas, conversó con el Ciudadano ADN sobre su vida, su amistad con Álvaro Salas, con quien hará un show en el casino Monticello, del festival de Viña y de un eventual regreso del espacio "Sin Censura" en "Mentiras Verdaderas".

Para el "Profesor Rossa", levantarse temprano no es algo de su agrado, menos tener que prepararse el desayuno, definiéndose como un "cómodo total", al punto de no ser "capaz de prepararse un té", porque "esperar que se caliente el agua ya es mucho".

Además, dijo que es una persona que "odia la tecnología", ya que encuentra que está "mal diseñada" y que incluso durmió con la televisión prendida un buen tiempo porque no sabía cómo apagarla, mucho menos cuando "tienes tres controles al lado que no sabes cómo ocupar".

Sin embargo, es un hombre que lee y estudia mucho, le encanta aprender cosas nuevas y cada semana se pone temáticas, donde "busco una palabra y la empiezo a investigar. La de hace tres o cuatro días fue 'calzado' y descubrí unas cuestiones tan impresionantes, como la los tacos... Eran creados para los hombres", reveló.

Uno de sus grandes amigos es su colega Álvaro Salas, a quien conoce hace más de 45 años "mucho antes de que él fuera comediante y yo el "Profesor Rossa". Es un gran amigo y persona", comentó Arenas.

"Ese año hicieron los machitunes universitarios, todos bien caseros. Cada escuela presentaba su obra y estaba la de música presentando la suya y de a poco me empecé a meter y cambiar el libreto. Ganamos, pero salí arrancando para que nadie dijera "¿tú de dónde eres? Ahí quedaba la escoba", recordó, anunciando que tendrán un show en el Gran Arena Monticello el próximo 14 de abril, donde habrá una interacción entre ambos.

Frente a la posibilidad de participar en el festival de Viña, el actor fue muy tajante al momento de decir que no quiere "romper una rutina que le puedo sacar partido cuatro años en un rato, no me conviene".

"Me han llamado dos veces y no estoy preparado, ni me es conveniente", reveló.

Hace cuatro años que se dedica a su show "Sin Censura" y, al ponerse en la situación de transmitirlo en la televisión, declaró que "no depende de nosotros y me gustaría escuchar los fundamentos claros de porqué no podría hacerse".

"¿Qué pasa si el programa es a la 1 de la madrugada? Que haya esa libertad que existía ante en los hogares. Además, es un programa que tiene muy buen recibimiento", opinó Iván Arenas.