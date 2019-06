Ismael Serrano: 'Yo creo que lo interesante de la música es que sea plural'

Todavía fue el disco grabado en directo junto a un reducido grupo de amigos de Ismael Serrano en la localidad de Tigre, Buenos Aires. En este registro, el artista recopila versiones de sus temas de siempre más un tema inédito.

En una versión más íntima y solo con su guitarra, Serrano comenzó una gira por Argentina en el pasado mes de abril, presentándose en varias localidades del país trasandino y la que continuará este año por distintos lugares del mundo, incluido nuestro país.

El cantante español nos contó sus primeros recuerdos de sus viajes a Chile. "Mi primer recuerdo es en el 97, yo vengo invitado por Ángel Parra a un concierto que se hace en el Estadio Nacional en el que se hacía aun homenaje a la figura del Che. Venía Silvio Rodríguez y otros cantantes cubanos para compartir escenario con músicos chilenos. Fue muy emotivo porque mi disco apenas acababa de salir, creo que ni siquiera se conocía en Chile. Fue conocer un país que de alguna manera uno sentía que ya conocía porque uno ha aprendido a tocar la guitarra y a cantar con las canciones de Víctor Jara y de Violeta Parra, y luego fue de hacer amigos que me acompañaron en aquel trayecto y que me hicieron sentir como en casa".

Nos contó también de las ganas que tenía de volver a la esencia de estar solo con su guitarra, ya que venía de hacer una gira muy sofisticada en cuanto a producción y puesta en escena. "Nosotros realizamos una gira por la celebración de mis 20 años en la que viajamos con una gran banda con una puesta escena de musical. Yo creo que es un sueño frustrado la de haber protagonizado un musical y poco a poco uno se forma su musical propio, y me apetecía volver a las esencias. Por un lado grabar un disco guitarra y voz, que en estos 20 años de carrera no había tenido la oportunidad de hacerlo y, sobre todo, grabar, no sólo las versiones guitarra y voz, sino también grabar un poco el ambiente que se genera en esa guitarreada que es como una junta de amigos".

Le preguntamos también por el género de cantautor y el reconocimiento a Jorge Drexler en los Grammy Latino."La canción de autor es un género vivo, de alguna manera los compañeros que queremos a Jorge y con los que hemos compartido muchos escenarios y alegría sentimos casi como propio un premio que de alguna manera reconoce la vigencia el género de la canción de autor y apuesta por la palabra y la poesía".

Además, reconoció que "lo interesante de la música es que sea plural y dentro de esa pluralidad está bien reconocer que tiene que haber un espacio para los trovadores que no siempre tienen todas las plataformas de difusión que merecen".

También hablamos de su libro "El viento me lleva", que está lleno de relatos recopilados de sus viajes. "Me apetecía contar historias de gente que me he encontrado en mis viajes. En un principio pretendía hacer un libro de mis viajes, un anecdotario de mis giras y al final se convirtió en otra cosa, se convirtió en historias de gente que sí, me encuentro en mis viajes, pero que son los verdaderos protagonistas, que son gente que no se rinde, que lucha que no da perdida la batalla y que conecta con el universo de mis canciones y responde al empeño de encontrar en lo cotidiano esa poesía que no somos capaces de ver"