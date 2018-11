Isabel Allende recibió premio a la trayectoria en Estados Unidos

La escritora chilena Isabel Allende se convirtió en la primera autora en español en recibir una medalla honoraria del National Book Award, en Estados Unidos.

"Muchas gracias, muchas gracias por este honor inesperado que acepto humildemente, en nombre de millones de personas como yo que han venido a este país en busca de una nueva vida", dijo la autora de La Casa de los Espíritus.

El discurso de Allende tuvo un aspecto político marcado. "Observo y escucho atentamente. Hago preguntas y cuestiono todo. Para escribir no necesito inventar mucho, miro a mi alrededor y tomo notas, soy un coleccionista de experiencias. Recurro a la vida de otras personas, especialmente a las mujeres fuertes y apasionadas que encuentro en todas partes. Aprovecho la pena y las luchas de cada día, la alegría de estar vivo y no tener miedo de la muerte. Yo tampoco le tengo miedo a la vida. Me niego a vivir con miedo y mucho menos a votar con miedo", afirmó.





"Esta es una época oscura, amigos míos, es una época de guerra en muchos lugares, y guerra potencial en todas partes. Una época de nacionalismo y racismo, de crueldad y fanatismo, una época en la que los valores y principios que sustentan nuestra civilización están bajo asedio. Es un momento de violencia y pobreza para muchos. Masas de personas que se ven obligadas a dejar todo lo que les es familiar y emprender viajes peligrosos para salvar sus vidas", agregó.