Isabel Allende en Agenda de Género: Si no hablamos de las cosas, éstas no cambian

La escritora Isabel Allende conversó con Lucía López en un nuevo capítulo de Agenda de Género, donde analizó la contingencia, a Neruda, y cómo ha cambiado el país en las últimas décadas, señalando que pese a los avances "vivimos en un patriarcado, y el patriarcado no ha cambiado".

"Cuando era periodista feminista pensaba que en 10 años se iba a resolver el problema, porque era una lucha tan justa y tan racional que pensaba que iba a suceder muy rápidamente. Bueno, 50 años después seguimos viviendo un patriarcado y seguimos dando luchas que parecen haberse dado", reflexionó la escritora.

Para Allende "Chile es un país muy cartucho y habían muchas cosas que no se hablaban, y ahí aprendí que tú al exponerlas inicias la conversación, que es el primer paso para el cambio. Si no hablamos de las cosas, no cambian".

Allende aseguró que "siento que no pertenezco a ninguna parte y que soy una eterna extranjera", y por eso más que apreciar el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos que ganó en septiembre, su honor más apreciado fue la Medalla de la Libertad 2014 que recibió de Barack Obama, ya que es el honor más grande para un civil en EE.UU. siendo inmigrante latina.