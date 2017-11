Iphone X se lanzará el lunes a la venta con elevado precio

El mejor telefono que ha hecho Apple en diez años, como lo es el Iphone X -opinión unánime entre expertos- salió a la venta con un alto valor de 999 dólares, sin duda, una gran cantidad de dinero para los no fanáticos.

Pese a que hasta ahora los operadores chilenos de esta marca no han manifestado aún cuánto costará este apreciado teléfono, que no cuenta con botón de inicio y que se desbloquea con sólo mirarlo, en Mercado Libre si lo hicieron. Según informó el sitio de ventas, la nueva "joya" se podrá comprar desde el lunes en el CyberMonday y por un precio que no dejará a nadie indiferente.

El iPhone X de 64GB tendrá un valor de $1.090.990, pero con el descuento de Mercado Libre costará $999.990.