Intrusos prescinde de los servicios de Osvaldo Solorza

Osvaldo Solorza no va más en Intrusos tras dos años y medio en el programa. El locutor radial se enteró esta semana que La Red no le renovó el contrato y prescindirá de sus servicios.



Pese a que el canal de farándula le ofreció seguir por un mes más, Solorza declinó la opción y se despidió del público y sus excompañeros a través de las redes sociales.



"Chao Intrusos. Lo pasé bacán en los más de dos años que estuve. Gracias a todos los que apoyaron por Instagram y a los que me vieron y me aceptaron así como soy. Hasta pronto televisión a color", escribió el comunicador en su Instagram.