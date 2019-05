Internas de San Joaquín vieron 'Mi amigo Alexis' antes de su estreno en cines

La alfombra roja realizada el lunes en el Cinépolis de La Reina no fue la única avant premiere de Mi amigo Alexis. Este miércoles los actores Daniel Muñoz y Camilo Carmona, junto a Juan de Dios Larraín, productor de Fábula, llegaron hasta el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín para presentar la película a las internas.

El filme se convirtió en el primero en ser exhibido en una cárcel antes de su estreno en el cine, y terminó con aplausos y alguna que otra lágrima.

"Realmente pensé que me iba a aburrir porque no me gusta el fútbol. Yo que soy abuela me veo reflejada en los sueños que quizás les frustré a mis hijos", dijo Olga a ADN.

Por su parte, Janeth, una interna boliviana que jugó en el club Wilstermann, comentó: "Yo viajé a mi casa. Recordé mi infancia. Son muchas cosas que me pasaron en la película". Y agregó: "Me sentí importante porque es valorado el esfuerzo que hacen las personas que nos dan el privilegio de ver primero la película", comentó.

La elección de proyectar Mi amigo Alexis se debió a dos factores. "Nos interesaba mucho el rol de la mujer en el fútbol y también el rol de la familia, lo que significa ser hijo y cómo los padres a veces se equivocan también", dijo Catalina Alarcón, directora del proyecto Volver a Casa VR.