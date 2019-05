Integrante de las Spice Girls anunció concierto en Chile

La locura por las Spice Girls parece no terminar pese a los años y es que una de sus integrantes, específicamente Mel C, confirmó su gira Latinoaméricana que la tendrá visitando Chile este año.

La cantante se presentará este 27 de junio en el Club Blondie y las entradas estarán disponibles a través del sitio web del recinto.

Mel C vendrá acompañada del grupo Sink The Pink en un espectáculo que tiene como temática principal a la comunidad LGBTIQ y de nombre "Spice Up Your Pride!".

De esta forma, contará con un gran elenco de bailarines abordando diversas temáticas asociadas a estos grupos, buscando fomentar el respeto y aceptación de las personas hacia ellos.