Instagram prepara nueva actualización para su versión web con la que podrás enviar mensajes directos

Instagram es una de las redes sociales más importantes del momento, y por lo mismo, día a día se encuentran testeando próximas funciones. Esta vez, la nueva herramienta consiste en que la aplicación permitirá a sus usuarios enviar mensajes directos por medio de la versión web.

Jane Manchun Wong, investigadora de aplicaciones, mostró un avance de esta particularidad por medio de Twitter.

Esta nueva funcionalidad es una gran mejora a lo que es actualmente Instagram Web, donde solo se puede revisar cierto tipo de contenidos.

El poder enviar y recibir mensajes directos desde el computador está en etapa de prueba y llega en medio del trabajo de Direct, una app de mensajería independiente desarrollada por Instagram desde 2017.

Instagram is testing Direct on Web pic.twitter.com/bpdY9bep24

Instagram's Direct on Web will also be available on desktop pic.twitter.com/Y3iTIdDwKV