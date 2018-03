Insólito: Un joven se tatuó la cara de Armando Quiroga de "Perdona Nuestros Pecados"

Al parecer la teleserie "Perdona Nuestros Pecados" no sólo ha marcado y llenado de emociones la vida de quienes la ven, también marcó la piel de Luis González, de 27 años, quien se tatuó a Armando Quiroga en el brazo.

Mediante su cuenta de Instagram, Álvaro Rudolphy, el actor que da vida a tan despreciable personaje, publicó el "homenaje" que realizó el joven. En el dibujo se puede ver el rostro de Quiroga -un poco diferente-, acompañado de unas rosas.

Una publicación compartida por Alvaro Rudolphy Fontaine (@alvaro_rudolphy_oficial) el Mar 21, 2018 at 4:23 PDT

Obviamente los seguidores reaccionaron de buena y mala manera por el visible tatuaje que se hizo el joven, e incluso hasta lo felicitaron por la "valiente y estúpida" decisión.

Tras la publicación de la foto, Luis González conversó con Las Últimas Noticias, donde reveló que tiene más de 50 tatuajes en el cuerpo, incluyendo a Goku y Calamardo, entro otros personajes.

El hombre contó que el tatuaje del villano de "Villa Ruiseñor" se lo hizo porque encuentra que "es un personaje tan bien hecho que me produce algo, me genera odio. Para que me genere una emoción significa que es algo muy bien caracterizado y genera controversia en la gente. Tengo tres hijas y obviamente no me gustaría ser como él", comentó.

Además, confesó que su próxima idea es tatuarse a Pelluco, el personaje interpretado por Rudolphy en "Amores de Mercado", ya que cree que los roles hechos por el actor "le salen perfectos" y también para darle un contraste al temido asesino.