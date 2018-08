Insólito: En Reino Unido terminan transmitiendo porno en vez de un partido de fútbol

En el Reino Unido los hinchas del Bristols Rovers -entre ellos niños- quedaron sorprendidos luego que durante la retransmisión de un partido este martes, empezaran misteriosamente a sintonizar el canal de cine para adultos Babestation, en vez de mostrar el cotejo, lo que obviamente todos estaban esperando.

El Bristol Rovers tuvo que emitir en comunicado para explicar que, según los gerentes del club, el incidente ocurrió después de que alguien "usara un dispositivo remoto universal para alterar la salida de la señal de televisión. Se informa que el suceso está siendo investigado.

Diversos testigos de la escena no tardaron en documentar con fotografías y videos lo ocurrido y compartirlo en las redes, donde se hicieron virales.

@FootyAccums someone put babestation on at half time at Bristol Rovers 😂 #UTG pic.twitter.com/L9jxBJiUU5

someone got hold of the tv remote for @Official_BRFC’s big screen in the bar and switched it from sky sports news to babestation



i love this club pic.twitter.com/L1E36AJOCs