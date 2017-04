Injusto despido a trabajador que denunció vulnerabilidades de cajeros automáticos

Hace algunos días, Nicolás Jemenao realizó un video que fue agradecido por miles de chilenos. La idea era conocer todos los espacios donde se podía vulnerar un cajero automático, evitando fraudes y malos ratos.

La sencilla técnica para evitar clonaciones de tarjetas en un cajero automático Hay dos cosas en las que fijarse para que no te roben la clave en uno de estos aparatos. El canal de Youtube "Todos somos Chile" publicó un video explicativo sobre la clonación de tarjetas de crédito en cajeros automáticos.

Pero quien se llevó el mal rato fue él, después de que la empresa Wagner lo despidiera por "necesidades de la empresa".

"Nunca pensé que dar estos tips me costaría mi trabajo. La intención fue hacer una ayuda pública al país porque, al momento de trabajar en la calle, constantemente me encontraba con gente que me decía "en el cajero me faltó plata" o "me estafaron"", dijo Jemenao a 24 horas.

El hombre recurrió a la Dirección del Trabajo para exigir a la empresa las razones de su despido.