Ingrid Cruz sobre rumores de amorío con Schuster: "No hubo ni relación de pareja, ni touch & go"

La actriz Ingrid Cruz desmintió nuevamente los rumores de una supuesta relación con Augusto Schuster, los cuales vienen rondando hace más de un año y medio.

Si bien ya había aclarado la situación en varios medios nacionales, indicando siempre que sólo hay una linda amistad y mucho "cariño que nos une", no ha sido suficiente, ya que en el matinal "Mucho Gusto" volvieron a preguntarle sobre su status con el joven cantante que se presentó en Viña 2018.

Cruz respondió que "no hubo ni relación de pareja, ni touch and go. Con Augusto tenemos una linda relación. Las teleseries que hemos hecho en Mega las hemos hecho juntos", explicó.

"Soy amiga de la Cata, su hermana. Soy amiga de la familia y muchas veces nos íbamos juntos del canal. Vivimos a dos cuadras. No hay una cosa química-sexual, hay cariño", agregó la actriz.