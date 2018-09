Ingrid Cruz se lanza contra colega tras fuertes acusaciones sobre actores de Mega

La actriz Nicole Block se fue en picada hace unos días atrás en contra de los actores de Mega con los cuales compartió durante la teleserie "Tranquilo Papá", asegurando haber sufrido abusos por parte de una mayoría.

En su canal de Youtube, Block lanzó que "si ellos consideran que tienes que quedarte una hora más, dos horas más, tres horas más, y ya llevas como 14 horas sin almorzar, tú te quedas. Todo esto por el mismo precio".

En esa línea, prosiguió relatando: "La otra vez estaba en mis días durante una grabación en la clínica y pedí permiso para ir al baño y no me dejaron, me dijeron quedate acá grabando y no pude ir, pese a que era muy urgente".

En relación a sus colegas, Nicole aseguró que "son una clase de individuos muy interesantes, generalmente del sexo masculino, que creen que tienen el superpoder de someter a los pollos o los pollitos", en relación a ella y todos los jovenes que ingresan por primera vez a las producciones dramáticas.

Pero sus palabras tendrían rápidas repercusiones, ya que la actriz Ingrid Cruz le contento. "El respeto se gana, no se instaura", sostuvo en "Intrusos" de La Red.

Asimismo, añadió que "uno no saca nada diciendo ¡mi carrera, mi carrera! He trabajado con grandes y nadie anda sacando la carrera, no hay tiempo para eso".