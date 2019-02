Incendio destruyó por completo la casa de María Laura Donoso en Las Condes

Este martes un gran incendio consumió por completo la casa de María Laura Donoso ubicada en la comuna de Las Condes.

Según reveló la modelo a CNN, el primer foco del siniestro tuvo lugar en la terraza para posteriormente expandirse por el resto del hogar, consumiendo finalmente los dos pisos.

Pese a no afectar a otras viviendas, Donoso relató que perdió absolutamente todo, ya que se quemó el 90% de su hogar. En esa línea, señaló que "se perdió todo. No me quedó nada, la casa es de cemento, pero está toda quemada... Las llamas salían por todos lados.

La también empresaria contó que sus hijos se encontraban fuera de Santiago, y que ella justo había salido ese momento de su casa, por lo que no había nadie presente al momento del siniestro.

"No había nadie en la casa, habíamos salido hace media hora. Gracias a Dios mi hijos no estaban en la casa; se quemó entera", comentó.