Inauguran estatua en homenaje a Chris Cornell

Este domingo inauguraron en Seattle una estatua en homenaje al exvocalista de Soundgarden y Audioslave fallecido en mayo de 2017, Chris Cornell.

Fue el director del Museo de Cultura Pop de Seattle quien presentó la figura del cantante mientras llovía, señalando que "el tiempo parece el ideal para una persona que nos ha traído tanta música negra y bella".

De acuerdo a el medio Blitz, la viuda de Chris Cornell, Vicky, dijo que su marido era "la voz de una generación y un artista que continúa acercándonos". Tras eso, fueron sus hijos quienes destaparon la estatua, donde expresaron su gratitud hacia las autoridades y habitantes de Seattle.

Además, en la conmemoración al cantante de grunge, asistieron los excompañeros de banda de Cornell: Ben Shepherd, Matt Cameron y KimThayil.

La obra fue creada por Nick Marra, artista que dejó la figura en el Museum of Pop Culture del lugar, donde además se ofreció al museo ropa usada por el artista en sus giras, junto con letras escritas a mano de dos canciones de Soundgarden.

Chris Cornell statue unveiling by his surviving children. Sculpted by artist and widow Vicky Cornell. Photo by Sam Machkovech. (reposting due to error in prior caption.) pic.twitter.com/XYrfk6KCi2 — Sam Machkovech (@samred) 8 de octubre de 2018